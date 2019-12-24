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Стрельба в Америке 9 минут назад

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24 декабря 201902:37

ЧП в Аризоне: полицейские застрелили открывшего огонь злоумышленника

В американском городе Финиксе (штат Аризона) неизвестный злоумышленник открыл огонь рядом с торговым центром. В результате инцидента два человека получили ранения, стрелявший ликвидирован прибывшими на место полицейскими.

По данным местных правоохранителей, угрожавший огнестрельным оружием мужчина угнал автомобиль, ранив при этом попытавшегося ему помешать случайного прохожего и водителя другой машины, передает ТАСС.

Пытаясь скрыться от стражей порядка, злоумышленник протаранил на угнанной машине автомобиль полиции. В ходе противостояния он был ранен полицейскими и скончался на месте.

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