Чемпионат Испании по футболу обрел нового президента

Высший дивизион чемпионата Испании по футболу узнал имя нового президента. Им стал Хавьер Тебас, который ранее возглавлял Ла Лигу с 2013 года. Он одержал победу без борьбы, поскольку был единственным кандидатом на пост главы.

В связи с тем, что выборы проходили без иных альтернатив, теперь нет никакой необходимости в проведении внеочередной генеральной ассамблеи, сообщает Чемпионат.Com. 57-летний функционер перед нынешним избранием ушел в отставку, но вскоре был назначен временным руководителем.

Теперь же Тебас продолжит управлять чемпионатом на протяжении последующих четырех лет уже в качестве полноценного главы турнира.