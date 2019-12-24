Па-де-де для скрипача с балериной

Абсолютные мировые знаменитости балерина Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин решились на прецедент – объединили свои ипостаси и придумали необычный балетно-скрипичный проект.

28 декабря в Концертном зале имени П. И. Чайковского прима Большого и Ла Скала вместе с одним из самых востребованных скрипачей мира, муж и жена, представят в Москве трогательное "Па-де-де для пальцев и на пальцах".

Вот что сами авторы рассказывают о своем творении:

Светлана Захарова: "Идея этого "Па-де-де" пришла не мне, не Вадиму, а организаторам фестиваля в Швейцарии, которые три года буквально умоляли нас сделать что-то совместное. Долго не получалось – не было то времени, то возможности, у каждого свое направление, да и мы не понимали, что это может быть. А потом решили попробовать. И теперь это наш любимый проект, вызывающий столько радости и волнения. Когда Вадим первый раз играл для меня, это было что-то необыкновенное! После премьеры в Швейцарии показали "Па-де-де" всему миру. Но в Москве этот скрипично-балетный дуэт впервые. И это — наш новогодний подарок".

Вадим Репин: "Программа эволюционировала: делать одно и то же неинтересно, все время рождаются новые идеи. Для Москвы я подобрал те произведения, которые являются, если так можно сказать, коньками скрипичного репертуара – яркие, разноплановые. Одно из главных условий такого экспериментального тандема — нам обоим должно быть интересно, но в балете много музыки, рассчитанной только на танец. Приходилось делать оркестровки. Поэтому поначалу выбирали то, что любит Светлана, потом она находила хореографов, готовых воплотить наш замысел".

Принять участие в этом неожиданном проекте Светлана Захарова предложила своим коллегам, премьерам Большого театра Денису Родькину, Михаилу Лобухину и Вячеславу Лопатину, Денису Савину, Якопо Тисси.

За музыкальную часть вместе с Вадимом Репиным будет отвечать Московский камерный оркестр Musica Viva Александра Рудина. Прозвучат произведения Паганини, Глазунова, Сен -Санса, Генделя, Сарасате, Массне и других. Хореография Мауро Бигонцетти, Михаила Фокина, Йохана Коббораг, Асами Маки.