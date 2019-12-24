"Казалось, это конец". Футболист "Зальцбурга" пережил инсульт перед Лигой чемпионов

Футболист австрийского футбольного клуба "РБ Зальцбург" Патрик Фаркаш сообщил о том, что перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" (2:3) он пережил инсульт. Это произошло 21 октября.

27-летний защитник признался, что за два дня до матча с неаполитанцами на одной из предыгровых тренировок его состояние резко ухудшилось, и он не смог продолжить занятие. В клубе предпочли не придавать огласке произошедшее со своим футболистом.

"Я не мог пошевелиться. Мне показалось, что это конец. Я чувствовал себя заложником в собственном теле, — признается Фаркаш, слова которого приводит ТАСС. – Теперь я хочу оставить это в прошлом. Моя цель – доказать своим примером, что после инсульта реально вернуться в спорт и стать сильнее".

На данный момент игрок оборонительного плана вернулся к тренировочному процессу. Своей задачей он обозначил возвращение в состав в начале 2020 года. Всего в его активе 36 игр и пять голов за "Зальцбург", в составе которого он выступает с 2017 года.