Информация о гибели четырех сотрудников СБУ опровергнута

Как сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, появившаяся ранее в СМИ информация о гибели в Закарпатье неподалеку от границы с Венгрией четырех офицеров ведомства не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что тела четырех офицеров-оперативников были обнаружены в окрестностях городка Виноградов. По данным украинских СМИ, группа выполняла задание по трафику контрабанды через так называемый "частный" участок границы Украины с Венгрией и Румынией, напоминает РИА Новости.