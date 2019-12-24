Россияне начали болеть корью: Роспотребнадзор срочно закупает вакцину

В нескольких регионах России вспыхнула корь. Это вирусное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путем и вызывает осложнения в виде отита, пневмонии или бронхита, энцефалита.

Из-за кори в Якутии решили отказаться от новогодних утренников для первоклашек. Представления отменили во Дворце детства в столице республики. Педагогов без прививки — временно отстранили от занятий. Ограничения действуют также в дошкольных учреждениях.

Роспотребнадзор срочно закупает 15 тысяч вакцин. Несколько заболевших также в Оренбурге и области. Санитарные врачи уверены, что вирус в регион завезли из-за рубежа. Там вспышку связывают с большим числом отказов от прививок, сообщает телеканал "Россия 24".