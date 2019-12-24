Открытие моста: Запад восхищается и негодует

Открытие железнодорожной части Крымского моста стало одной из главных тем, которые обсуждает пресса во всём мире. Разумеется, Запад негодует. Ведь Москве удалось реализовать столь масштабный проект – несмотря на санкции со стороны США и Европы. На все возмущения в Госдуме ответили лаконично: никакие заявления ЕС или протесты Киева не помешают движению транспорта на переправе. Тем временем, позитивные отзывы звучат в немецкой прессе.

Журналисты назвали мост – "истинной красотой", которая снова позволит попасть в Крым по железной дороге, сообщает телеканал "Россия 24". И отметили, что президент Владимир Путин запустил движение поездов одним единственным словом: Поехали!

Ну а испанские СМИ также подчеркнули, что Крымский мост связал полуостров с материковой Россией. И напомнили, что Крым добровольно воссоединился с Россией – по итогам мирного референдума.