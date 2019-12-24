Алексей Швед вошел в историю "Химок", как самый результативный игрок

Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед официально стал самым результативным игроком в истории клуба. В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотив-Кубани" (89:94) россиянин набрал 22 очка и перекрыл прежнее достижение по результативности.

Теперь на лицевом счете Шведа стало 4687 баллов за все время его выступлений в клубе из ближайшего Подмосковья. Как сообщает официальный сайт химчан, для этого ему понадобилось провести за желто-синих 34 матча.

Прежнее достижение принадлежало Виталию Фридзону, результат которого составляет 4678 очков. Примечательно, что для того, чтобы набрать это количество баллов, ему понадобилось провести на паркете 466 матчей. Третье место в бомбардирской гонке – у Сергея Мони (3876).