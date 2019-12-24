Гавриков забил победный гол за "Коламбус"

Игровой день в Национальной хоккейной лиге продолжился несколькими матчами. В одном из них "Коламбус Блю Джекетс" одержали победу с минимальным счетом над "Нью-Йорк Айлендерс". Итог встречи – 3:2 в пользу "пиджаков".

Главным героем матча стал российский защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков. 24-летний хоккеист стал автором победного гола своей команды, забив за 3,5 минуты до финальной сирены. Эта заброшенная шайба стала для него четвертой в сезоне.

Помимо него в составе "Джекетс" забивали Кевин Стенлунд и Натан Гербе. В составе проигравших "Островитян" точными бросками отличались Андерс Ли и Мэтью Барзал.

Для "Коламбуса" победа над "Айлендерс" стала пятой подряд в НХЛ. А вот те, в свою очередь, проиграли третий из четырех последних матчей.