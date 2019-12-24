Детектив рассказал о возможном гонораре "дрезденских грабителей"

Всего 40 тысяч евро за историческое ограбление. Германские детективы продолжают расследование громкого преступления в Дрездене. В ноябре из сокровищницы "Зелёный свод" похитили редчайшую коллекцию драгоценностей европейских монархов.

Как сообщает телеканал "Россия 24", ссылаясь на частное расследование, воры пошли на преступление против искусства за сравнительно небольшое вознаграждение — от двадцати до сорока тысяч евро. А бесценную добычу передали заказчикам.

Детектив Реш расследует дело по просьбе анонимного мецената, сообщает телеканал "Россия 24". Тот объявил награду за информацию — миллион триста тысяч евро, это значительно больше, чем предложила полиция. Детектив даже показал пачки купюр, видео уже есть на YouTube. Эксперты отмечают, что чем дольше идёт расследование, тем меньше шансов вернуть драгоценности целыми. Продать их без лишнего шума можно только разобрав на части.