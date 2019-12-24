РУСАДА готовит ответ на обвинения Запада

Агентство по антидопингу России готовит свой ответ коллегам из всемирного ведомства. Окончательную позицию сформируют на общем собрании в офисе Олимпийского комитета в Москве. После этого — можно обращаться в Спортивный арбитражный суд, где рассмотрение может растянуться на месяцы. До этого вердикта ограничения действовать не будут.

9-го декабря WADA постановил — лишить агентство статуса соответствия, а нашу страну и спортсменов — права участия в крупных мировых стартах и возможности принимать соревнования у себя. Отмечалось, что запрет будет действовать четыре года. Москве, чтобы обжаловать решение, дали три недели, сообщает телеканал "Россия 24".