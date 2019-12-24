Новости В мире

Все видео этой рубрики
24 декабря 201905:59

Власти Украины согласовали с народными республиками обмен пленными

Власти Украины согласовали с народными республиками обмен пленными

Киев и Донбасс согласовали условия обмена задержанными. Накануне в режиме видеоконференции с участием представителей России и наблюдателей ОБСЕ — обсудили все детали. Причём, такого не было уже два года, сообщает телеканал "Россия 24".

О том, что нужно ускорить процесс, лидеры страны "нормандской четвёрки" договорились во время последней встречи в Париже, 9 декабря. В народных республиках уверены — до нового года стороны успеют провести все необходимые процедуры. Осталось только утвердить списки.

Сейчас

07:01

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50

05:01

Экзамен на водительские права будут сдавать по-новому

02:37

ЧП в Аризоне: полицейские застрелили открывшего огонь злоумышленника

01:56

Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье

22:34

Новый посол США в России приведен к присяге

22:05

Российскую базу Хмеймим атаковали беспилотники террористов

21:30

Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россияне начали болеть корью: Роспотребнадзор срочно закупает вакцину

Россияне начали болеть корью: Роспотребнадзор срочно закупает вакцину

2 часа назад
Открытие моста: Запад восхищается и негодует

Открытие моста: Запад восхищается и негодует

1 час назад
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50

9 минут назад
Новый посол США в России приведен к присяге

Новый посол США в России приведен к присяге

8 часов назад

Трансляции

10:40

Итоговая пресс-конференция Валентины Матвиенко
13:30

Расширенное заседание Коллегии Минобороны РФ
16:00

Встреча Владимира Путина с руководством Федерального Собрания РФ
Все трансляции
Совет Федерации подвёл итоги осенней сессии

Совет Федерации подвёл итоги осенней сессии

6 часов назад
РУСАДА готовит ответ на обвинения Запада

РУСАДА готовит ответ на обвинения Запада

30 минут назад
Детектив рассказал о возможном гонораре "дрезденских грабителей"

Детектив рассказал о возможном гонораре "дрезденских грабителей"

46 минут назад
Зимы ждала, ждала природа: в Москве продолжается самый теплый декабрь за полтора века

Зимы ждала, ждала природа: в Москве продолжается самый теплый декабрь за полтора века

6 часов назад
Тигран Кеосаян пришел в гости к Корчевникову с двумя женами

Тигран Кеосаян пришел в гости к Корчевникову с двумя женами

15 часов назад
Власти Украины согласовали с народными республиками обмен пленными

Власти Украины согласовали с народными республиками обмен пленными

1 час назад
Экзамен на водительские права будут сдавать по-новому

Экзамен на водительские права будут сдавать по-новому

2 часа назад
Па-де-де для скрипача с балериной

Па-де-де для скрипача с балериной

3 часа назад
Цекало выкупил фамилию у бывшей жены ради молодой возлюбленной

Цекало выкупил фамилию у бывшей жены ради молодой возлюбленной

13 часов назад
Информация о гибели четырех сотрудников СБУ опровергнута

Информация о гибели четырех сотрудников СБУ опровергнута

3 часа назад
Тропою зрад и перемог: на Украине пытаются осмыслить газовые договоренности с Россией

Тропою зрад и перемог: на Украине пытаются осмыслить газовые договоренности с Россией

6 часов назад
Скандал с 737 MAХ вынудил главу Boeing уйти в отставку

Скандал с 737 MAХ вынудил главу Boeing уйти в отставку

13 часов назад
Рудольф Джулиани рассказал о роли Сороса в назначении послов США на Украину

Рудольф Джулиани рассказал о роли Сороса в назначении послов США на Украину

1 час назад
Власти рассказали, как вести себя при "минировании" школ и детских садов

Власти рассказали, как вести себя при "минировании" школ и детских садов

9 часов назад
Иосиф Пригожин посоветовал Наргиз не плевать в колодец, из которого пьешь

Иосиф Пригожин посоветовал Наргиз не плевать в колодец, из которого пьешь

9 часов назад
"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

11 часов назад
Продолжение "Тайн следствия" на "России 1": Мария Швецова начинает новое расследование

Продолжение "Тайн следствия" на "России 1": Мария Швецова начинает новое расследование

12 часов назад
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

22 часа назад
Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

20.12.2019 13:30
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

17.12.2019 12:07
Вспышка кори в Тюмени: не меньше двадцати человек заболели опасной инфекцией

Вспышка кори в Тюмени: не меньше двадцати человек заболели опасной инфекцией

1 час назад
В Книгу рекордов благодаря нокауту: 73-летний боксер стал мировым рекордсменом

В Книгу рекордов благодаря нокауту: 73-летний боксер стал мировым рекордсменом

4 часа назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 23 декабря 2019 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 23 декабря 2019 года

7 часов назад
145
"Какой-то привет из 90-х": Глушаков сообщил об угрозах его жизни

"Какой-то привет из 90-х": Глушаков сообщил об угрозах его жизни

8 часов назад
Стенка на стенку: сотрудники ФСИН показали школьникам приемы подавления бунта

Стенка на стенку: сотрудники ФСИН показали школьникам приемы подавления бунта

8 часов назад
Российскую базу Хмеймим атаковали беспилотники террористов

Российскую базу Хмеймим атаковали беспилотники террористов

8 часов назад
Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции

Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции

9 часов назад
Ласицкене и Шубенков названы спортсменами года

Ласицкене и Шубенков названы спортсменами года

10 часов назад
"Северный поток-2" будет достроен, а на санкции Вашингтона Москва ответит аналогично

"Северный поток-2" будет достроен, а на санкции Вашингтона Москва ответит аналогично

10 часов назад
Набирающий популярность мессенджер оказался инструментом спецслужб

Набирающий популярность мессенджер оказался инструментом спецслужб

12 часов назад
Предновогодняя Москва. Фотолента

Предновогодняя Москва. Фотолента

13 часов назад
Кто, где, кому? Психологи рассказали, как обманывают "виртуозы вранья"

Кто, где, кому? Психологи рассказали, как обманывают "виртуозы вранья"

14 часов назад
"Опасное излучение" от iPhone и Samsung Galaxy опровергли официальным тестом

"Опасное излучение" от iPhone и Samsung Galaxy опровергли официальным тестом

14 часов назад
Голая женщина бегала по Красноярску с ребенком на руках

Голая женщина бегала по Красноярску с ребенком на руках

14 часов назад
"Шить можете, что угодно!": на посадившую за руль сына женщину завели еще одно уголовное дело

"Шить можете, что угодно!": на посадившую за руль сына женщину завели еще одно уголовное дело

14 часов назад
В ядре Земли нашли железный снег

В ядре Земли нашли железный снег

14 часов назад
Воду из "Фукусимы" могут слить в океан или испарить

Воду из "Фукусимы" могут слить в океан или испарить

15 часов назад
Матрешки и золотые петушки: главная елка страны наряжена в народном стиле

Матрешки и золотые петушки: главная елка страны наряжена в народном стиле

15 часов назад
Экологи рассказали, как не принести домой вместе с елкой клещей

Экологи рассказали, как не принести домой вместе с елкой клещей

15 часов назад
Смертельная красота: крем для лица увеличил концентрацию ртути в организме женщины в 500 раз

Смертельная красота: крем для лица увеличил концентрацию ртути в организме женщины в 500 раз

15 часов назад
Новый кроссовер Kia Seltos: раскрыта российская цена

Новый кроссовер Kia Seltos: раскрыта российская цена

15 часов назад
Сенаторы поддержали возвращение курилок в аэропорты

Сенаторы поддержали возвращение курилок в аэропорты

15 часов назад
Итоги 2019 года: 10 самых важных для науки людей по версии издания Nature

Итоги 2019 года: 10 самых важных для науки людей по версии издания Nature

17 часов назад
Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 15 января

Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 15 января

18 часов назад
Австралиец изнасиловал девушку, пригрозив ей плохими отзывами на Airbnb

Австралиец изнасиловал девушку, пригрозив ей плохими отзывами на Airbnb

18 часов назад
Наглый рэпер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа с "Майбахами"

Наглый рэпер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа с "Майбахами"

18 часов назад
8 самых неправильных Дедов Морозов из мультфильмов

8 самых неправильных Дедов Морозов из мультфильмов

21 час назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку