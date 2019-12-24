На Поклонной горе запустили квест "Ёлка Победы"

Разгадать секретные шифровки, обезвредить вражеские ловушки и помочь фронтовому Деду Морозу попасть на праздник. Оказаться на новогодней ёлке 1945 года — смогут участники квеста "Ёлка Победы". Программу для детей разработали в Музее Победы на Поклонной горе. Она продлится до середины января.

В колоне по двое — маршем, праздничным рождественским. Настоящий десант разведчиков отправляется на поиски главного новогоднего атрибута — ели.

Впереди — извилистая дорога сквозь время, на легендарную Ёлку Победы 1945 года. Путешествие в историю, где на каждом шагу вражеские ловушки, опасные спецзадания, и даже свой язык — семафорная азбука.

Полуторочасовой квест по самым интересным объектам разработали в Музее Победы на Поклонной горе. Эпоха Великой Отечественной захватывает и погружает одновременно.

Пробираясь партизанскими тропами, сквозь темный лес, в окружении масштабных исторических диорам, посетители узнают о легендарных битвах под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и о взятии Берлина. И конечно познакомятся с настоящими героями – бойцами Красной армии.

Преодолев все препятствия, отважная команда зажжет Ёлку Победы. Ту самую, что для миллионов стала символом приближающегося мира.

Декабрь 1945-го, неспокойный фронтовой год. До окончания войны еще несколько месяцев. Но вся страна, как и сегодня, готовилась встречать праздник. Елка в гирляндах, на макушке звезда и конечно советские игрушки, этот журавль прилетел из далеких 30-х.

А еще всем знакомая ностальгия фабричного производства — стеклянные игрушки. Ватные Дед Морозы. На фронт бойцам летели открытки с самым искренним пожеланием — скорее вернуться домой. Теплые ответы возвращались в тыл.

До победного мая — оставалось еще 5 месяцев. Но в этот декабрь под бой курантов, в настоящее время волшебства и чудес, желание было единственным — мир на всей земле.