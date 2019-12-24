В Подмосковье пресекли преступную деятельность табачных фальсификаторов

МВД России по Московской области при участии Росгвардии задержали нелегальных производителей и распространителей фальсифицированной табачной продукции.

Злоумышленники организовали четыре подпольных цеха. Работали в промышленных масштабах, в Московской и Ярославской областях. За одну смену изготавливали больше трёхсот тысяч пачек сигарет.

Товар выпускали под несуществующими брендами, сообщает телеканал "Россия 24". По предварительным данным, ущерб госбюджету от неуплаты акцизов превысил сто миллионов рублей.