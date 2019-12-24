Страшное ДТП в Индонезии: десятки погибших и пострадавших

В индонезийской провинции Южная Суматра в результате падения автобуса в ущелье погибли 24 человека, еще 16 получили тяжелые травмы.

Трагический инцидент произошел в минувший понедельник поздно вечером. По данным местных властей, пострадавшие госпитализированы. Так как все они получили тяжелые ранения, число жертв может увеличиться, передает РИА Новости.