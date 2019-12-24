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Фильм "Вторжение" 1 час назад

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24 декабря 201909:02 Екатерина Фролова

Мир рушится, Москва уходит под воду: "Вторжение" начнется ровно в Новый год

Мир рушится, Москва уходит под воду: "Вторжение" начнется ровно в Новый год

В Москве представили премьеру от режиссера Федора Бондарчука. Авторы настаивают, что новую картину "Вторжение" нельзя рассматривать как продолжение блокбастера "Притяжение".

Удивлять первых зрителей вторжения начали, что называется, с порога: для этого традиционную красную дорожку заменили на водную, чтобы плавно погрузить в сюжет картины.

"Огромное количество воды — это такая немного, кстати, в чем-то Ноева история. То есть, мир на грани потопа, поэтому есть за что биться. У нас не так много прекрасных историй на русско-киношном поприще. Поэтому, когда попадается безумно интересная история, которая тебе еще и как-то интересна и трогает, поэтому это желанно и важно. Поэтому важно и волнительно. Я надеюсь, что все эти нюансы будут прочтены в кино", — ожидает Риналь Мухаметов.

"Вторжение" — это не продолжение "Притяжения". И хотя картины похожи своим кинематографическим миром — то же место действия, те же главные герои — это абсолютно самостоятельная история, понятная новым зрителям, и близкая — старым.

По сюжету "Вторжения", у главной героини Юли после контакта с пришельцами обнаруживаются необычные способности, но они могут быть опасны. Ей придется сражаться за себя, свою любовь и все человечество!

"Конечно же, она становится эпицентром вторжения. И в связи с этим, это большая ответственность перед зрителем, ответственность перед своими амбициями, поскольку вся драматургия выстраивается в основном вокруг персонажа Юли. Зная уже аудиторию и количество зрителей, которые полюбили фильм "Притяжение", большая ответственность сделать так, чтобы они полюбили и "Вторжение", чтобы женская главная роль понесла за собой большую зрительскую аудиторию", — ощущает свою миссию Ирина Старшенбаум.

Невероятные спецэффекты и закрученный драматический сюжет — все это, кончено, ожидает зрителей. Создатели картины затрагивают и острую социальную тему — как уже привычные для нас современные технологии порабощают наш мир.

"Я лишь попробовал собрать детали сегодняшнего времени и поговорить о том, в каком времени мы живем. Все это обрамлено в большой визуальный аттракцион, часть из которого я даже в жизни никогда не снимал", — признается Федор Бондарчук.

"Такую графику я, с точки зрения сцен и эффектов, наверное, не видел ни в одном мировом кино. Поэтому очень интересно посмотреть — как это работает?" – признается актер Александр Петров.

Увидев грандиозные кадры разрушения мира и затопления Москвы, звездные гости не могли сдержать эмоций.

"Это круто да, очень. Там такая наполненная каждая минута, секунда экранного времени, что больше слов не осталось никаких. Очень круто", — отмечает актриса Юлия Снигирь.

"Огромная титаническая работа, — отмечает труд создателей Игорь Угольников. — Я поздравляю Федора Сергеевича с этой работой. Пока еще эмоции. Я поздравляю его с этой работой. Я уверен, что зритель пойдет на этот фильм, и также как я в конце будет раздавленным. Я думаю, что по уровню той работы, как говорится потом, когда фильм уже снят, подобного еще никто не делал у нас".

"Я очень-очень ждала этот фильм, и он превзошел ожидания. На самом деле я не ожидала столько каких-то теплых сцен помимо всего экшена. И я думаю, я схожу еще раз с мамой, посмотрю", — продолжают звезды.

"Съемки настолько впечатляют, что ты так вжимаешься в кресло и думаешь: неужели это просто правда? Очень захватывающе, неожиданно для России. Я прямо кайфовала от того, что мы смогли, горжусь. Что говорить? Федор Бондарчук — это Федор Бондарчук. Браво", — ставят оценку работе режиссера.

В широком прокате картина стартует в ноль часов ноль минут Нового года. Сюрпризом на показах в праздничные каникулы станут актеры вторжения. Они собираются посетить кинозалы — правда, какие, пока неизвестно.

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