Западные СМИ: Крымский мост наконец-то связал полуостров с материковой Россией

Сегодня поступят в продажу коллекционные вина "Крымский мост". Ведущие винодельни Крыма и Кубани готовили их из урожая 2015 года специально к завершению строительства моста, который соединил полуостров с материковой Россией. Сейчас этот исторический проект обсуждает мировая пресса.

Открытие железнодорожной части Крымского моста вызвало бурную реакцию во всем мире. Разумеется, Запад удивлен, ведь Москве удалось воплотить столь грандиозный проект, несмотря на все санкции со стороны США и Европы.

Американский портал Yahoo, пусть и нехотя, но все же соглашается с тем, что Россия, несмотря ни на что, действительно реализует мегапроекты.

А на все возмущения из Вашингтона в Госдуме ответили кратко: никакие ограничения не помешают движению транспорта на переправе.

Немецкая пресса неожиданно позволила себе сдержанные восторги. Так, журналисты оценили качество работы российских строителей, и назвали мост "истинной красотой", которая снова позволит попасть в Крым поездом, быстро и с комфортом.

Отметили так же, что президент Владимир Путин запустил движение поездов единственным словом: "Поехали".

Испанские СМИ, описывая исторический запуск железнодорожного движения, говорили об объединении. Подчеркнули, что Крымский мост наконец-то связал полуостров с материковой Россией.

Кстати, подчеркнули этот факт и в Пекине. Китайское информагентство "Синьхуа" еще раз напомнило читателям, что Крым добровольно воссоединился с Россией по итогам мирного референдума.