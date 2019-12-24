Никита Кучеров достиг отметки 500 очков в НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров покорил рубеж 500 очков в НХЛ. 25-летнему хоккеисту потребовалось на это шесть лет.

В матче с "Флоридой Пантерз" Никита забросил шайбу и сделал две результативных передачи. На его счету стало 502 очка (201 шайба и 301 пас). Кучеров провел в составе "молний" 481 игру.

Никита Кучеров – четвертый хоккеист в истории "Тампы", достигший этой отметки. Также Кучеров вышел на 19 место по результативности среди всех российских хоккеистов, выступавших в НХЛ.