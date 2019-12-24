Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона

Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот. Дети, которых приютили супруги, унаследовали от своей матери долг на два миллиона. Этот долг и ляжет на плечи приемных родителей.

Елена и Александр были трехсотыми в очереди на усыновление. Но им неожиданно повезло, сообщает "Общая газета". Из соцслужбы им позвонили и предложили усыновить двух девочек – восьми и пяти лет, которые еще не внесены в базу на усыновление.

После оформления документов и смены фамилий девочкам и выяснилось, что за их родной мамой числится весьма солидный долг. Женщина долго не платила за коммунальные услуги в однокомнатной квартире, а затем взяла в ипотеку еще одну квартиру. При этом с 2016 года по ипотечному кредиту мать девочек не платила.

При этом приемных родителей о долгах никто не предупреждал: просто дали подписать бумаги о том, что они удочеряют детей "со всеми их проблемами". Обычно такая формулировка предусматривает проблемы со здоровьем, а не с долгами. О долгах за коммуналку лишь обмолвились, а вот про ипотеку и речи не было.

Приемные родители пошли в суд. Они обвиняют судебных приставов в бездействии. Приставы должны были выставить на торги купленную в ипотеку квартиру, а с вырученных денег погасить долги несовершеннолетних детей.

В органах опеки Чапаевска ситуацию не комментируют, ссылаясь на тайну усыновления.