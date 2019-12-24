В Томской области из больницы выписали всех госпитализированных из-за норовируса кадетов. Последний из них покинул медчреждение сегодня, еще четверо воспитанников Колпашевского кадетского корпуса - днем ранее. Как сообщает ГТРК "Томск", состояние всех учеников в настоящий момент оценивается как удовлетворительное.

Напомним, вспышка инфекции в Колпашево произошла 5 декабря. Всего заболели десять детей возрастом от 14 до 18 лет. Предварительным диагнозом стал острый гастроэнтерит. Пятеро были сразу же госпитализированы в районную больницу, остальные проходили лечение амбулаторно.

Позднее представители Роспотребнадзора, что причиной массового заболевания стал норовирус. Причиной стало распространение вируса от одного из заболевших детей, сообщили в ведомстве. По факту ЧП прокуратура и следователи начали проверку.