Чемпионат России по фигурному катанию откроется выступлением знаменитых олимпийцев

Чемпионат России по фигурному катанию откроется выступлением знаменитых олимпийских чемпионов. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск". Как стало известно, перед зрителями выступят Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Они подготовили номер специально для торжественной церемонии открытия соревнований.

Постановщиком программы стал продюсер целого ряда звезд ледового катания, в том числе Аделины Сотниковой и Евгения Плющенко — Ари Закарян.

Напоминаем, чемпионат России по фигурному катанию стартует 26 декабря. Церемония состоится на красноярской "Платинум Арене". Начало в 19:15. Кстати, такого уровня соревнования здесь проводятся впервые. В Красноярск приедет 90 спортсменов. Спешите приобрести последние билеты.