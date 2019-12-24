Житель Нижегородской области отрубил теще ноги и спрятал их в лесу

В Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу 96-летней женщины, чьи останки обнаружили в пакете в лесу. Подозреваемым оказался 66-летний зять пенсионерки, признавшийся, что расчленил ее тело в попытке замести следы преступления, сообщает региональное управление СКР.

Трагедия разыгралась в Балахне, к квартире на улице Челюскинцев. Ссора зятя с пожилой тещей зашла так далеко, что мужчине в запале убил родственницу одним ударом некоего деревянного предмета. Немного поразмыслив, он решил спрятать труп, но справиться с этой задачей в одиночку у него не получилось, а потому он взялся за топор и расчленил тело.

Останки злоумышленник рассовал по пакетам, которые спрятал в разных концах Балахны. Однако уже 19 декабря местная жительница сделал страшную находку, обнаружив в пролеске женские ноги.

Следователям потребовалось два дня на то, что выйти на след предполагаемого убийцы. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По неподтвержденным данным, мужчина часто выпивал, занимая деньги у тещи, которая получала большую пенсию. На почве алкоголизма и произошла ссора, ставшая фатальной для пожилой женщины.