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24 декабря 201910:20

"Салават Юлаев" повез на Кубок Шпенглера второй состав

Сразу девять игроков основного состава экс-обладателя Кубка Гагарина уфимского "Салавата Юлаева" не сыграют в швейцарском Давосе на традиционном и старейшем в истории хоккея предновогоднем турнире – Кубке Шпенглера. Состязания продут с 26 по 31 декабря.

Команде из столицы Башкортостана не помогут основной голкипер Юха Метсола, игроки оборонительной линии Григорий Панин, Захар Арзамасцев, Алексей Семёнов, Михаил Пашнин, а также нападающие Пётр Хохряков, Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев и Владимир Жарков.

"Салават Юлаев" выступит на турнире в группе "А", где встретится 26 декабря со швейцарским клубом "Амбри-Пиотта", а 27 или 28 декабря с финским ТПС. В другой тройке будут играть хозяева льда из команды "Давос", чешский "Тршинец" и сборная Канады, составленная из игроков, выступающий в Европе.

Кубок Шпенглера – старейший хоккейный турнир на планете, который начиная с 1923 года проходит в Швейцарии. В турнире всегда принимают участие местная команда, сборная Канады, состоящая из европейских легионеров родины хоккея и приглашенные клубы.

Первым победителем состязаний была английская команда университета Оксфорд, из наших клубов чаще других Кубок Шпенглера выигрывал московский "Спартак" (5 раз), последними из россиян приз выиграли хоккеисты питерского СКА в 2010 году.

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