Названы причины падения Су-57 под Хабаровском

По предварительным данным, новейший истребитель Су-57 потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом.

Об этом сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе. Также, есть вероятность, что произошел сбой в управлении хвостовым оперением. Это первая авария истребителя Су-57.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что во время испытательного полета в Комсомольске-на-Амуре в 111 км от аэродрома базирования потерпел крушение самолет Су-57. Система аварийного покидания самолета сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. Причины ЧП установит специальная комиссия.

Отмечается, что истребитель пятого поколения Су-57 был застрахован. По словам экспертов, стоимость одного серийного Су-57 для ВКС РФ будет превышать 2 миллиарда рублей.