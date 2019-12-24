Россиянин разбился, упав с балкона в Таиланде

В Таиланде россиянин упал с балкона шестого этажа и разбился. Как сообщает газета The Nation, это произошло на курорте Паттайя в ночь на 24 декабря.

"В полицию поступило сообщение о смерти мужчины в кондоминиуме Acqua в районе Джомтьен на юге Паттайи. Погибшим оказался 40-летний россиянин Владимир Джумок", – отмечает издание.

Уточняется, что мужчина получил смертельные травмы головы.

Правоохранительные органы не исключают криминального характера смерти мужчины, поскольку очевидцы рассказали, что незадолго до падения с балкона россиянин с кем-то ссорился. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

19 декабря сообщалось об инциденте с участием россиян в тайской провинции Пханг Нга. Там столкнулись яхта и катер с туристами, среди которых, по сообщениям СМИ, были граждане РФ.