Пассажирский автобус вылетел с трассы после ДТП в Свердловской области

Утром во вторник, 24 декабря, в районе Каменска-Уральского в Свердловской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.

Как сообщают местные СМИ, на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган столкнулись четыре автомобиля: три легковушки и пассажирский рейсовый автобус, причем последний после ДТП оказался в придорожном кювете.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Кроме того, очевидцы отмечают, что в момент ЧП были сложные дорожные условия, обусловленные недавно прошедшим снегопадом.