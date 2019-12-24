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24 декабря 201912:45

Какие изменения ждут россиян после Нового года

В 2020 году россиян ждут множество нововведений. Например, увеличение МРОТ, прибавка к пенсиям, изменение схемы начисления детских пособий, рост цен на автомобили и алкоголь, а также снижение количества беспошлинных покупок в Интернете. Каких еще сюрпризов ждать в январе — в материале News.ru.

Повышение МРОТ

С января минимальный размер оплаты труда вырастет сразу на 850 рублей (на 7,5%) — с 11 280 до 12 130 рублей. При этом в регионах имеют право устанавливать свой уровень МРОТ, и он может быть выше федерального.

МРОТ применяют для определения размера зарплаты и размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по обязательному социальному страхованию. В 2018 году МРОТ был приравнен к величине прожиточного минимума.

По мнению экспертов, рост этого показателя в 2020 году будет способствовать обеспечению повышения зарплаты 3,2 миллиона работников в стране, половина из которых заняты в муниципальных и госучреждениях.

Рост пособий по больничному, беременности и уходу за ребенком

С января вырастет число семей, которые смогут получать детские пособия. Ежемесячные выплаты семьям с маленькими детьми в среднем будут повышены до 12 тысяч рублей. Получить пособие смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте Федерации. Ранее пособие получали только семьи с детьми до 1,5 лет, при этом их доход не должен был превышать 1,5-кратный прожиточный минимум трудоспособного населения.

Вопрос об увеличении детских пособий в России прозвучал в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня 2019 года. Повышение данных выплат было включено в список поручений президента.

А вот смехотворная выплата в размере 50 рублей, выплачиваемая на детей от 1,5 до 3 лет с 1994 года, уйдет в прошлое. С 1 января ее назначать больше не будут.

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей (в 2019 году максимальный размер пособия составлял 301 095 рублей​​​, а минимальный — 51 919 рублей).

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 27,9 тысячи рублей (сейчас это пособие не может превышать 26,1 тысячи рублей).

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится в новом году до 2301,36 рубля в день (сейчас это 2150,68 рубля в день).

Прибавка к пенсии

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента, что обеспечит рост выплат в среднем на 1 тысячу рублей ежемесячно. Размер средней пенсии составит до 16,4 тысячи рублей.

У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные соцвыплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи соответственно.

Рост цен на алкоголь

С 1 января в России повысятся акцизы на алкоголь. Акциз на вино составит 31 рубль за 1 литр, на шампанское — 40 рублей. Кроме того, будет установлен акциз на виноматериалы, до этого не облагаемые налогом. Также акциз распространится и на виноград, используемый для производства вина и шампанского виноград.

По мнению экспертов, эти изменения приведут к подорожанию как импортного, так производимого в России вина на 5–10%.

Также будут повышены минимальные розничные цены на водку и коньяк. Так, минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составит 230 рублей (сейчас 215 рублей), а за такую же бутылку коньяка придется отдать не меньше 433 рублей (сейчас 388 рублей).

Снижение порога беспошлинных покупок в Интернете

В России снизят порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. С января пошлину будут взимать с зарубежных интернет-покупок стоимостью от 200 евро (сейчас от 500 евро). При этом ставка пошлины уменьшится с нынешних 30% от стоимости покупки до 15%.

Максимальный вес беспошлинного товара не должен превышать 31 кг, сверх этой нормы придется доплатить по 2 евро за каждый килограмм. В случае если сразу будут превышены вес и стоимость посылки, начислят наибольшую пошлину из двух.

При этом ожидается, что с 1 июля 2020 года порог беспошлинного ввоза товаров снизят до 100 евро. Дальше планируется опустить этот порог до 20 евро.

Новости для автомобилистов

С января существенно повысится утилизационный сбор для транспортных средств и прицепов. Так, для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, с двигателем 1-2 литра — на 112,4%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%. По мнению аналитиков, это приведет к росту цен на автомобили. Однако в Минпромторге считают, что резкого подорожания не будет, так как должны работать меры господдержки.

В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе с 1 января вступает в силу запрет на парковку микроавтобусов, фургонов и грузовиков во дворах жилых домов. Нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку.

В остальных регионах ГИБДД начнет штрафовать за ночную парковку во дворах так называемый коммерческий транспорт (такси, доставка еды и т.д.). Штрафы для физических лиц составят от 1 до 5 тысяч рублей.

Штрафовать станут и тех, кто оставил во дворах каршеринговый транспорт. Квитанцию пришлют оператору каршеринга, а тот получит возможность списать средства с водителя, нарушившего правила аренды.

Введение электронных трудовых книжек

С 2020 года вступает в силу закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек и переходе к электронным. Работодатели будут обязаны до 30 июня уведомить каждого работника об этих изменениях. А работник сможет выбрать между продолжением ведения бумажного варианта и предоставлением сведений в электронном виде.

Пенсионный фонд России уже оцифровал 100% данных о трудовой деятельности граждан страны. По прогнозам, новшества коснутся порядка 60 миллионов работников. По мнению экспертов, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и упростит для работника взаимодействие с отделом кадров при трудоустройстве.

Защита от мошенников при покупке жилья

Вступает в силу закон, призванный защитить граждан, приобретающих недвижимость, от мошенников. Согласно документу, если при приобретении жилья человек руководствовался информацией из госреестра, то он считается добросовестным. И в случае установления попыток обмана с документами недвижимость вернут собственнику. То есть станут невозможными ситуации, когда человек по-честному приобрел жилье, а после выяснилось, что его продавали мошенники и в итоге покупатель оказывался и без квартиры, и без денег.

Бесплатные туалеты на ж/д вокзалах

С 1 января туалеты на железнодорожных вокзалах станут бесплатными для всех. Сейчас пассажиры могут бесплатно воспользоваться ими только, если у них есть билет на поезд. Власти пошли на такой шаг после многочисленных жалоб на стоимость похода в санитарную комнату, к тому же на 87 вокзалах страны данная услуга оказалась убыточной.

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