В Башкирии покупатели устроили потасовку из-за скидочных телевизоров. Видео

В одном из башкирских магазинов покупатели вступили в противостояние, главным призом в котором являлось возможность завладеть телевизорами, продававшимися со скидкой.

Как сообщает, ГТРК "Башкортостан", люди были привлечены дисконтным предложением – телевизор продавался за 3999 рублей.

При этом, по данным местных СМИ, обычная стоимость этого товара составляет 7000 рублей.

Посетители, опасавшиеся, что акционных телевизоров может не хватить всем желающим, устроили давку, которую запечатлела камера наблюдения, установленная в помещении торговой точки.