Главу МВД Татарстана наказали за "детские" учения

Министру внутренних дел Татарстана Артему Хохорину придется ответить за полицейские учения с участием школьников. Решение о дисциплинарном наказании принял глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", – цитирует Колокольцева РИА Новости.

Тактико-строевые занятия с привлечением школьников в качестве статистов прошли в республике 20 декабря. Они проводились по инициативе руководства Тукаевского районного отдела МВД. Учащихся девятого класса одной из школ задействовали в мероприятии в качестве статистов.

После того, как информация об учениях появилась в СМИ, республиканское МВД начало проверку.

"Во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал", – отметили в МВД. Тем не менее, по данным ТАСС, участие гражданских лиц и план занятий не были согласованы с руководством министерства.

Служебное расследование начало и Министерство образования и науки Татарстана. Тем временем уволилась начальник отдела образования Тукаевского муниципального района.

23 декабря сообщалось об учениях ФСИН с участием школьников. Мероприятие было организовано в одной из Челябинских школ.

"По приглашению руководства средней общеобразовательной школы номер 21 Златоуста сотрудниками исправительной колонии номер 25 УФСИН Челябинской области были подготовлены показательные выступления для учащихся", – сообщили в региональном управлении ФСИН. Школьникам показали, как сотрудники исправительной системы действуют в случае чрезвычайных ситуаций в исправительных колониях.

Демонстрация пятиклассникам применения силы вызвала вопросы в Законодательном собрании Челябинской области.

"Возникает вопрос к руководству школы и педагогам: для каких целей были приглашены сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, которые демонстрировали навык разгона осужденных и заключенных? – сказала депутат Ольга Мухометьярова. – Если даже представить себе, что в рамках воспитания кадетов такие действия необходимо показывать, то, как минимум, это нужно проводить в старшем звене школы".

В Министерстве образования Челябинской области считают, что организаторы такого мероприятия должны принести извинения родителям учеников.