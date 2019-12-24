Джеки Чан едва не утонул на съемках нового фильма

Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, без привлечения каскадеров, едва не погиб на съемках боевика “Авангард".

65-летний актер на пресс-конференции по продвижению ленты, которая должна выйти 25 января – в первый день Нового года по китайскому календарю, рассказал, как во время съемок эпизода в открытом море оказался в ловушке под скалой, не мог освободиться и рисковал утонуть.

В тот момент, сказал Джеки Чан, он старался быть спокойным и не паниковать. Актер признался журналистам: то, что мог умереть во время съемок этого эпизода, понял лишь позже – вечером, когда принимал душ.

К счастью, съемочная группа отреагировала оперативно, и актера спасли, сообщает The Star online.

Вообще за свою профессиональную карьеру Джеки Чан уже не раз был на волосок от смерти – например, когда прыгал с одного здания на другое или висел на вертолете.

В сентябре Джеки Чан должен был прилететь в Москву, но из-за внезапных изменений в графике не смог этого сделать.

Однако актер, у которого в России огромное количество поклонников, извинился перед ними, записав видеообращение на русском языке с признанием в любви.