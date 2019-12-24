Большинство христиан в мире готовится отмечать Рождество

Во вторник во многих странах мира христиане готовятся к Рождеству, которое празднуют в ночь на 25 декабря, передает "Интерфакс".

По традиции в соборе Святого Петра в Ватикане пройдет торжественное богослужение, оно начнется в 21:30 по местному времени (23:30 по Москве).

Паломники направляются в Вифлеем, где родился Иисус Христос. В полночь в базилике Рождества Христова пройдет праздничная служба.

На городских площадях работают рождественские ярмарки, установлены празднично наряженные ели. Самые большие ярмарки открыты в Зальцбурге, Страсбурге, Берлине и Гётеборге.

Королевские семьи отмечают Рождество в соответствии с устоявшимися традициями. Так, например, в Великобритании королевское семейство проводит период рождественских праздников в Сандрингемском дворце в Норфолке. В сочельник королева Елизавета II и члены ее семьи устраивают обед при свечах, а в Рождество отправляются на торжественное богослужение. В среду жители Туманного Альбиона смогут посмотреть праздничное видеообращение королевы.

Члены шведской королевской семьи собираются вместе во дворце Дроттнингхольм на рождественский обед. Ежегодно семья короля Карла XVI Густава записывает видеоролики, на которых монаршие особы занимаются различными рождественскими делами, например, готовят печенье, катаются на санках или делают праздничные украшения своими руками.

Правящий князь Монако Альбер II вместе со своей семьей каждый год устраивает прием, на который приглашают более 600 детей. Им дарят подарки, показывают спектакль, а также к ним приходит Санта Клаус.

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отмечают Рождество в ночь на 25 декабря.