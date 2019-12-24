Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Первые зрители увидели самый ожидаемый фильм года! В Москве прошла премьера грандиозного блокбастера Федора Бондарчука "Вторжение". Справится ли столица с новым нашествием инопланетян? Об этом зрители узнают совсем скоро. В широкий прокат фильм выйдет в первый день нового года. А пока впечатления тех, кому уже посчастливилось посмотреть ленту.

Удивлять первых зрителей "Вторжения" начали, что называется, с порога: для этого традиционную красную дорожку заменили на водную, чтобы плавно погрузить в сюжет картины.

"Огромное количество воды — это немного может быть даже в чем-то Ноева история: мир на грани потопления", — говорит актер Риналь Мухаметов.

"Вторжение" — это не продолжение "Притяжения". И хоть картины и похожи своим кинематографическим миром — то же место действия, те же главные герои, это абсолютно самостоятельная история, которая будет понятна и новым зрителям, и близка старым.

У главной героини Юли после контакта с пришельцами обнаруживаются необычные способности, но они могут быть опасны. Ей придётся сражаться за себя, свою любовь и весь мир.

"Поскольку вся драматургия выстраивается в основном вокруг персонажа Юлии, зная уже аудиторию и зная количество зрителей, которое полюбило фильм "Притяжение", конечно же, большая ответственность, чтобы они полюбили и фильм "Вторжение", чтобы главная женская роль понесла за собою большую зрительскую аудиторию", — делится актриса Ирина Старшенбаум.

Невероятные спецэффекты и закрученный драматический сюжет ожидают зрителей в кино. Но это лишь фон к главной теме: как уже привычные для нас современные технологии могут стать оружием против человечества.

"Я лишь попробовал собрать детали сегодняшнего времени и поговорить о том, в каком времени мы живем. Все это обрамлено в большой визуальный аттракцион, часть из которого я даже в жизни никогда не снимал", — объясняет замысел режиссер фильма "Вторжение" Федор Бондарчук.

"Такую графику я, ну, с точки зрения сцен и эффектов, в общем, наверное, не видел ни в одном мировом кино. Поэтому очень интересно посмотреть, как это работает", — говорит актер Александр Петров.

Увидев масштабные кадры разрушения мира и затопления Москвы, звездные гости не могли сдержать эмоций.

В широком прокате картина стартует в ноль часов ноль минут нового года. Главным сюрпризом на показах в праздничные каникулы станут актеры "Вторжения". У поклонников появится шанс встретиться с кумирами в кинозалах.