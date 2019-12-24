Расследованием крушения Су-57 займется Минпромторг

Расследованием причин падения истребителя пятого поколения Су-57 займется специальная комиссия Министерства промышленности и торговли. Ее возглавит заместитель министра Олег Бочаров. Соответствующее поручение дал глава ведомства Денис Мантуров, сообщает агентство ТАСС. Сам самолет включен в реестр экспериментальной авиации, добавили в Минпромторге.



Напомним, Су-57 разбился 24 декабря в 111 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. Жертв и разрушений на земле нет.

По предварительным данным, причиной падения стал отказ системы управления самолетом.

Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения: он менее заметен для радаров, оснащен самой современной электроникой и системами вооружения, способен двигаться на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.

18 декабря пара истребителей Су-57 прошла еще одни испытания в Сирии, где выполнили все поставленные задачи.