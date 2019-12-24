Нападающий Комличенко может оказаться в пражской "Славии"

Форвард чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко, который в этом году удостоился вызова в национальную сборную, может в межсезонье поменять команду. По сообщениям инсайдеров им интересуется выступающая в Лиге чемпионов "Славия" из столицы Чехии.

Ранее сообщалось, что на нападающего, который отлично проявил себя в рядах "Млады", претендовали российские гранды – "Локомотив". ЦСКА и "Спартак". При этом первые два вели самые серьезные переговоры с агентами игрока, но переход не состоялся из-за мелких деталей. Писали также, что футболист может перейти в клуб чемпионата Франции.

Теперь же Комличенко может оказаться в "Славии". "Комличенко может вернуться в Россию? – цитирует защитника "Зенита" Вячеслава Караваева портал Спортбокс.Ru. – Может быть, и нет. В Чехии пишут, что им уже "Славия" интересуется".