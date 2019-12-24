Начальник первого поезда из Петербурга в Крым рассказал, как догонял состав

Первый с 2014 года поезд №7 из Санкт-Петербурга в Крым отправился в путь без начальника. Такое произошло с ним впервые за семь лет его работы, рассказал Александр Калеущенко. Ему пришлось догонять поезд "Таврия" на "Сапсане". В Угловке он перегнал свою легендарную "семерку" на целых 50 минут. Так что родной поезд пришлось даже немного подождать.

Александр Калеущенко отстал от поезда потому, что докладывал президенту Путину о готовности отправиться. Из-за участия в торжественной части начальник поезда пропустил начало движения, и поезд отправился в Севастополь строго по расписанию, но без него, поясняет РИА Новости.

"Я был уверен за свою поездную бригаду, что они справятся. Поэтому я особо не переживал, — признался Калейщенко. — Был с ними на связи постоянно".

Прямое железнодорожное движение было прервано в марте 2014 года. После ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста Тамань и Крым вновь свяжут поезда. Крымский мост – самый большой в России и в Европе. Его длина – 19 километров. Арки моста подсвечены в цвета российского флага – белый. Синий и красный.

Автомобильное движение по мосту, который виден с борта МКС, в мае 2018 года открыл президент России. Строители дали столетнюю гарантию на свое творение. Поездом в Крым будет ежегодно пользоваться до 14 миллионов россиян.

Первый пассажирский состав преодолеет арку Крымского моста в 2 часа ночи 25 декабря. А в 9 часов 25 минут в Севастополь прибудет первый состав из Санкт-Петербурга. В поезде 17 вагонов. Это число выбрано не случайно – на Крымском полуострове 17 крупных городов.