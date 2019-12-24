Грузовик разнес попутную "Газель" в пригороде Сочи

Три человека пострадали в серьезном столкновении грузовика с фургоном в Лазаревском районе Сочи. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

По официальным данным, около 07:30 утра 24 декабря на въезде в поселок Вардане водитель грузовика на высокой скорости протаранил попутную "Газель", после чего оба автомобиля вылетели с дороги и едва не врезались в частные дома.

В больницу доставили обоих водителей и пассажира фургона, они получили многочисленные травмы.

Судя по кадрам с места, машины превратились в груду металла. Дорогу пришлось частично перекрыть из-за многочисленных обломков на асфальте.