Генерал таможни и его зам задержаны за злоупотребления

По делу о злоупотреблении полномочиями на два месяца задержан начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык, возглавляющий управление таможенного дознания, и его заместитель Алексей Серебро, передает РИА Новости.

По информации пресс-службы Басманного суда Москвы, им предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", им грозит до десяти лет колонии.

Накануне сотрудники СКР провели обыски в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях.