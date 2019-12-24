Исполком ОКР поддержал РУСАДА в споре с WADA

В Москве проходит заседание исполкома Олимпийского комитета России. ОКР поддержал намерение Российского антидопингового агентства оспорить решение WADA отстранить российских спортсменов.

Наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с решением WADA о признании РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Санкции WADA приведут к отстранению российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года с возможным индивидуальным допуском в нейтральном статусе.

РУСАДА будет оспаривать решения WADA в спортивном арбитражном суде (CAS). ОКР выступит в суде в качестве третьей стороны, интересы которой ущемлены WADA. Эти намерения подтвердил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.