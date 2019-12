Журнал The Ring и канал ESPN назвали Альвареса боксером года

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес, который в уходящем году выиграл три чемпионских титула в двух весовых категориях, назван спортсменом года в своем виде. Авторитетный американский журнал The Ring назвал его лучшим вслед за телеканалом ESPN.

Massive congratulations to Canelo Alvarez and his team for winning Ring Magazine 2019 Fighter of the Year @Canelo @CANELOTEAM @DAZN_USA @GoldenBoyBoxing @Tom_Gray_Boxing @dougiefischer #Canelo #boxing 🇲🇽🥊🇲🇽 pic.twitter.com/0lIUOWVK0L