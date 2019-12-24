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24 декабря 201913:15

Журнал The Ring и канал ESPN назвали Альвареса боксером года

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес, который в уходящем году выиграл три чемпионских титула в двух весовых категориях, назван спортсменом года в своем виде. Авторитетный американский журнал The Ring назвал его лучшим вслед за телеканалом ESPN.

Альварес провел в 2019 году два поединка и в обоих победил своих именитых соперников. В мае он выиграл объединительный бой в среднем весе у американца Дэниела Джейкобса, получив титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

В начале ноября Канело встретился в ринге с россиянином Сергеем Ковалевым, который владел званием чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории. Альварес выиграл нокаутом.

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