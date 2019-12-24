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24 декабря 201912:59

Грейдер сбил женщину-пешехода в Тюменской области. Видео

ВКонтакте/incident_tmn

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии, произошедшей в минувший понедельник, 23 декабря в поселке Голышманово, расположенном в Тюменской области.

 

На записи видно, как женщина, двигавшаяся по проезжей части, обошла грейдер, ехавший ей навстречу. В тот момент, когда она оказалась позади машины, водитель снегоуборочной техники сдал назад.

Грейдер сбил даму, после чего протащил ее по асфальту, зацепив ножом для уборки снега.

Как сообщают местные СМИ, пострадавшая выжила – она отделалась ушибами, ссадинами и переломом лучевой кости.

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