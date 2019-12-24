Декабрь бьет рекорды тепла, но вероятность встретить Новый год со снегом еще есть

2019 год может стать самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений. Пока это звание принадлежит 2015-му, но не исключено, что рекорд будет обновлен. Как говорят синоптики, в декабре наблюдается самое значительное отклонение от нормы: сейчас на 7 градусов теплее обычного. Впрочем, москвичи, несмотря на плюсовые температуры, встают на лыжи. Да и чемпионат по зимней рыбалке решили не отменять.

Для рыбалки в Подмосковье потребуется совершенно не зимний атрибут, а именно лодка. А вот и Дед Мороз на горизонте: какая зима — такой и транспорт.

- Скоро будет и снег, и лед, и зима — ждите!

Олени и сани — по крайней мере, пока — видимо, неактуальны.

Истринское водохранилище льдом совершенно не сковано, что вообще необычно для декабря. Но, тем не менее, чемпионат по подледному лову рыбы здесь проводится. При хождении по тонкому льду надо соблюдать определенные меры безопасности, но насколько он крепкий, можно проверить только опытным путем. На всякий случай на время турнира на льду разложили спасательные круги.

"Планировали проводить турнир там, где сейчас, собственно, открытая вода. Толщина по всем критериям безопасна. Когда толщина льда 7 сантиметров, по нему можно ходить", — говорит организатор турнира Сергей Агафонов.

В "Аптекарском огороде" распустились крокусы и подснежники. Прямо как в сказке "Двенадцать месяцев" — возможно, Маршак что-то знал о глобальном потеплении.

"Мы стоим перед рододендроном даурским, который обычно цветет в марте, а в этом году благодаря теплой погоде он расцвел уже сейчас", — говорит главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

На горнолыжных трассах четко видна грань, где заканчивается искусственный снег и начинается трава. Снегопушки молчат — даже для них слишком тепло.

"Если включить ее сейчас, при плюсовой температуре, будет литься вода", — объясняет начальник участка эксплуатации канатных дорог Андрей Артамонов.

Героическое сражение за островок зимы продолжается в самом центре Москвы — на Новом Арбате.

"Работаем в очень тяжелых погодных условиях — постоянно тает снег, льет дождь, сильный ветер. Но наша команда шейперов ежедневно обновляет склон", — рассказала администратор Мария Отеркампф.

Если этот декабрь будет и не самым теплым, то одним из самых теплых уж точно. В приборах для измерения высоты снежного покрова пока нужды нет.

"Нынешний декабрь, скорее всего, станет вторым в ряду самых жарких декабрей в истории метеорологических измерений. Рекордно жарким декабрь был в 2006 году. Изменения климата — это объективная реальность, повлиять на нее сложно, поэтому надо стараться радоваться любой погоде", — говорит ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

"За последние 30 лет температура в Москве выросла на 4 градуса. Это довольно много — у нас декабрь стал примерно таким же, как ноябрь 30 лет назад", — говорит заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

И все-таки вероятность встретить Новый год со снегом еще остается: к концу недели синоптики обещают отрицательные температуры.