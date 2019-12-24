Новорожденную девочку нашли в подъезде подмосковной многоэтажки

Брошенную новорожденную девочку нашли в подъезде в подмосковных Мытищах. В настоящее время она находится в больнице, полицейские разыскивают мать-кукушку, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Малышку обнаружили возле лифта в многоэтажке по Юбилейной улице, она была закутана в одеяло. По предварительной версии, мать бросила ее сразу после родов.

Девочку доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Найти ее мать пока не удалось.