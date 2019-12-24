Новейшие российские подлодки смогут нести любые ракеты

Перспективные российские подводные лодки проекта "Лайка" будут нести вооружение в зависимости от миссии: баллистические или противокорабельные ракеты. Субмарины планируют строить по модульному принципу, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы аналитического управления аппарата Совета Федерации.

В апреле 2019 года стало известно, что конструкторское бюро "Малахит" завершило проект "Хаски", который должен был определить окончательный облик атомных субмарин. После этого КБ начало опытно-конструкторские работы под шифром "Лайка".

Также сообщалось, что новейшие АПЛ будут оснащены боевой информационно-управляющей системой с элементами искусственного интеллекта, а основным вооружением подлодок станут гиперзвуковые ракеты "Циркон" или межконтинентальные баллистические ракеты.