Поль Погба может вернуться в "Ювентус"

Французский полузащитник Поль Погба может покинуть "Манчестер Юнайтед" во время зимнего трансферного окна. В услугах 26-летнего чемпиона мира заинтересован чемпион Италии "Ювентус".

"Ювентус" готов вернуть своего бывшего полузащитника, заплатив за него 60 миллионов и отправив в Англию полузащитника Эмре Джана. Сам Погба готов вернуться в "Юавентус", откуда он ушел в 2016 году.

Поль Погба в 2012 году бесплатно перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Ювентус". Через четыре года самый титулованный клуб Англии вернул француза за 110 миллионов евро. Кроме "Ювентуса" на Погба претендует мадридский "Реал".