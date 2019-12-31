Новогодние премьеры на канале "Россия": "Одесский пароход", "Черновик" и "Миллиард"

Зрителей главного телеканала страны "Россия 1" в Новый год ждут премьеры. О том, как "мы жили плохо, но жили хорошо" в 1970 годы в Одессе расскажет экранизация юмористических зарисовок и рассказов знаменитого писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Это "Одесский пароход". И шутки там тоже одесские. Первая одесская шутка: в роли Михаила Жванецкого — Михаил Жванецкий.

"Я никак не относился к съемкам этого фильма, пока не увидел. Я же видел съемки для телевидения: там 2-3 человека и что-то стоит, и кто-то с микрофоном вопросы задает. А здесь на съемочной площадке – жизнь, и я стал играть! Так что я втянулся, — говорит Жванецкий, выпрямляя спину и втягивая в себя живот. – Ну, а как же? Я играю роль Автора!"

Фильм основан на "чертовой дюжине" – тринадцати комедийных ситуациях. Все крутится вокруг классического одесского дворика тех лет и запоминающихся персонажей, проживающих в окружающих дворик домах.

"Я всегда с восторгом, с преклонением относился к комедиографам отечественным – Гайдаю, Рязанову, Данелии. Сейчас, сам столкнувшись с этим, понимаю: работа адова. Пытаться сделать смешную историю – гораздо труднее, чем все, что я делал до этого", — признается режиссер Сергей Урсуляк.

Героиня одной миниатюры, развешивая белье на балконе, пытается танцем соблазнить соседа из дома напротив. Старательный папаша в исполнении Владимира Машкова рискует яблочным урожаем, пытаясь объяснить сыну-недотепе азы арифметики. Экипаж в салоне разыскивает пилота-самоучку среди пассажиров, чтобы посадить самолет, а на подгулявшем теплоходе штурвал вместо капитана захватывает буфетчица.

"Текст Михаила Жванецкого велик не только совершенно потрясающим талантом и юмором, но и тем, что этот текст – не "из головы", этот текст – "из Одессы". Из настоящей Одессы, с настоящей улицы из настоящего ресторана, из настоящего конструкторского бюро, и так далее", — подчеркивает Машков.

В ролях целый звездный состав — Светлана Крючкова и Ирина Муравьева, Чулпан Хаматова и Нина Усатова, Сергей Гармаш и Сергей Маковецкий, Сергей Пускепалис, Марина Александрова и Ирина Пегова, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Михаил Пореченков, Павел Деревянко, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий и другие.

Смотрите 1 января в 18 часов 30 минут. И ни в чем себе, однозначно, не отказывайте.

Владимира Машкова можно будет посмотреть и немного позже, в 22 часа 45 минут. У него в первый день 2020 года на "России" дел на "Миллиард".

Машков здесь влиятельный банкир, который делает все возможное, чтобы не делиться своим имуществом со своими незаконнорожденными детьми. Но когда его лишают денег, оказывается, что Матвею Левину, так зовут героя Владимира Машкова в фильме "Миллиард", могут помочь лишь они. Вернуть состояние можно только ограбив свой собственный банк в Монте-Карло. Для этого фильма Машков без дублера устроил гонки по московским улицам на эксклюзивном Мustang Shelby, использовавшийся на съемках фильма "Угнать за 60 секунд".

Но для этого ему придется выполнить еще более сложную задачу – вернуть доверие выросших без отца детей.

В ролях Марина Петренко, Александра Бортич, Федор Бавтриков, Гела Месхи, Павел Чинарев, Григорий Калинин, Даниил Спиваковский, Дмитрий Астрахан, Мария Миронова и другие. Повтор "Миллиарда" — 2 января в 5 часов 40 минут.

Актеры на съемках фильма, которые длились 44 дня, значительно профессионально выросли и повысили свою квалификацию: Гела Месхи научился управлять экскаватором и брал уроки игры на фортепиано, Владимир Машков освоил фокусы с монетами, Федор Бавтриков освоил метод слепой печати на клавиатуре, Павел Чинарев осваивал азы татуажа, а Алексаедра Бортич и Григорий Калинин шпрехали по-французски.

Сюрприз на 2 января – фильм "Черновик", экранизация романа Сергея Лукьяненко. Из памяти талантливого дизайнера компьютерных игр москвича Кирилла в один прекрасный день оказываются напрочь стерты все, кого он знал и любил. Он узнает, что выбран для важной миссии: стать таможенником между параллельными мирами, которых десятки во Вселенной. Разгадает ли Кирилл тайну таинственных миров и того, кто им управляет? Вы сможете узнать это, если включите канал "Россия" в 1 час 20 минут. Впрочем, это будет уже даже 3 января.

"Буду банален до оскомины – это кино о любви. Наш герой – молодой человек, который легко идет по жизни, у которого мера ответственности понижена. И вдруг судьба ставит его перед выбором: что ты будешь делать, если мы у тебя за крепкое здоровье и практически бессмертие заберем семью, любимую девушку, маму, папу, весь мир, в котором ты жил до этого? – поясняет режиссер Сергей Мокрицкий. — Согласишься ты на эту сделку? Это кино о человеке, который никогда в жизни не делал выбор, но вдруг ему необходимо его сделать. Мне кажется проблема вечная, актуальная всегда".

В ролях: Никита Волков, Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Северия Янушаускайте, Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Никита Тарасов, Елена Яковлева, Андрей Руденский, Ирина Хакамада, Андрей Мерзликин, Ян Гэ и Дмитрий Хрусталев.

Подарком для зрителей канала "Россия" в новогодние дни станет новое качество любимых кинокартин. Благодаря "Мосфильму", Государственному телерадиофонду и специалистам ВГТРК фильмы заиграют новыми красками — и 31 декабря "Девчат", и "Операцию Ы", и "Бриллиантовую руку" зрители смогут увидеть в формате высокой четкости, а "Джентльменов удачи" и "Иронию судьбы" — впервые еще и в полностью ремастированном и реставрированном качестве после цифровой обработки от дефектов плёнки, возвращению к изначальной колоризации и в широкоэкранном формате.

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