Москвич задушил сестру и бросил ее тело рядом с мусоркой

В центре Москвы дворник обнаружил тело женщины с проводом на шее и связанными руками и ногами. По данным 5-tv.ru, с погибшей расправился ее брат, после чего отнес труп к мусорным бакам.

Страшную находку сделали возле одного из домов по Садовой-Черногрязской улице. Ноги и руки 52-летней женщины были связаны, голова замотана в пакет, на шее остался провод, которым ее душили, уточняет "Комсомольская правда".

По предварительным данным, погибшая была прописана в коммунальной квартире в соседнем доме. Там же проживал и ее брат, которого подозревают в убийстве. Родственники, по уверениям соседей, вели разгульный образ жизни и крайне редко находились в трезвом состоянии.

В мотивах преступления предстоит разобраться следователям.