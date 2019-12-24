Младенец умер после домашних родов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате родов на дому умер младенец. Акушерка, за услуги которой роженица заплатила 80 тысяч рублей, не смогла спасти ребенка. Следственные органы начали проверку.

Как сообщает издание "Невские новости", тело новорожденного было обнаружено 23 декабря в квартире дома по улице Лидии Зверевой. Как выяснилось, 28-летняя женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, приняла решение рожать дома и обратилась за помощью к 64-летней владелице семейного клуба, которая в прошлом работала акушером-гинекологом.

Причину смерти младенца установит экспертиза, однако уже сейчас известно, что родился он живым. Мальчик перестал подавать признаки жизни спустя несколько минут после появления на свет. Приехавшим на место событий врачам скорой помощи оставалось только констатировать смерть ребенка. Его мать отправили в Первый Медицинский Университет имени Павлова.

Что касается акушерки, принимавшей роды, то ее, скорее всего, в ближайшее время допросят следователи.

12 декабря сообщалось об исследовании, в ходе которого ученые сравнили безопасность обычных родов и родов в воде. Ученые не обнаружили разницы в исходах общепринятых и водных родов, однако пришли к выводу, что рожавшие в воде женщины меньше травмировались.