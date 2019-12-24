В Орле троллейбус проткнул "рогами" фургон. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент весьма необычной аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 22 декабря, на улице Октябрьской в Орле.

На кадрах видно, что у троллейбуса, проезжавшего через перекресток, соскочили штанги токоприемника.

"Рога" пару секунд покачались из стороны в сторону, после чего завалились на бок и нашли свою жертву.

Одна из металлических деталей уткнулось в бампер попутного Peugeot Boxer, а вторая – проникла в фургон, пробив лобовое стекло.

По счастливому стечению обстоятельств, в результате инцидента никто не пострадал, об этом сообщают местные СМИ.