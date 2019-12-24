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24 декабря 201913:48 Александра Афанасьева

Интерьеры старейшей гостиницы Москвы взяты под охрану государства

Интерьеры старейшей гостиницы Москвы взяты под охрану государства

Государство взяло под охрану предметы интерьера старейшей столичной гостиницы "Националь". Само здание, построенное в начале прошлого века, давно является объектом культурного наследия. Теперь этот статус распространяется на люстры, скульптуры, картины — всего около 500 предметов. Все они должны быть сохранены, если в здании будет проводиться реставрация или реконструкция.

Без этого здания представить Моховую и Тверскую, кажется, невозможно. Старейшая гостиница в Москве — "Националь" — является объектом культурного наследия федерального значения. Охраняются государством уникальный фасад, интерьеры и отдельные декоративные элементы.

"Гостиница c большими окнами, c прекрасным фасадом. Фасад с применением натурального камня. С очень выверенными красивыми карнизами, с очень красивыми элементами балконов. То есть, каждый элемент был настолько продуман, что здание в целом смотрелось как шедевр", — говорит архитектор, председатель Московского архитектурного общества, профессор МАРХИ Борис Уборевич-Боровский.

Автор шедевра – архитектор Александр Иванов. Новую фешенебельную гостиницу он решил построить в стиле эклектики: в оформлении переплетаются черты модерна, неоренессанса и неоклассицизма. Отель открылся в 1902-м. Всего — 160 номеров с собственными ватерклозетами, телефонами и импортной мебелью. И даже два лифта в гостинице установили – кованые решетки сохранились до сих пор. Другой такой технически оснащенной гостиницы в Москве в то время не было.

"Интересно конструктивное решение лестницы. Архитектором был применен прием, когда лестница крепилась на заделанную в стене консольную конструкцию. И за счет этого, вы видите, — очень тоненькая лестница без косоуров. Ощущение, что мраморные ступеньки просто приклеены друг к другу", — говорит заместитель начальника Управления государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия Департамента культурного наследия города Москвы Софья Рождественская.

Сегодня по количеству антиквариата "Националь" может соревноваться с крупнейшими музеями мира. Департамент культурного наследия составил список движимых памятников истории, которые находятся на балансе гостиницы – в него вошли около 500 предметов. Люстры, скульптуры, картины находятся под сигнализацией.

Один из самых дорогих и роскошных номеров в "Национале" – президентский люкс. Иногда его называют гостиной Людовика XVI. Правда, таким интерьер стал только в 30-е годы прошлого века. Оформлен в золотистых тонах, стилизован под рококо.

Антикварные предметы привезли из национализированных дворцов и усадеб. Главный декоративный элемент зала – зеркало XIX века с фарфоровой рамой, цветочной лепниной и фигурами купидонов.

После революции гостиницу закрыли. Здесь разместили общежитие для партийных чиновников – первый Дом Советов. До переезда в Кремль в одном из номеров жил Ленин с Крупской.

При советской власти интерьеры "Националя" быстро пришли в негодность. В 1931 году началась первая реконструкция. Номера дополнили мебелью, которую конфисковали в богатых особняках. Происхождение большинства предметов определить сегодня сложно, но известно, что немало перевезли из Царского села и Аничкова дворца. Тогда же, в 30-е, было утрачено майоликовое панно на угловом аттике: античный сюжет "Аполлон и музы" заменили на советский индустриальный — изобразили труд рабочих.

"Это исторический орнамент в стиле модерн. В 90-е годы во время реставрации были произведены расчистки стен, обнаружены подлинные элементы декора и то, что вы сейчас можете видеть, является реставрационным воссозданием. То есть, рисунок стен — исторический", — говорит Софья Рождественская.

Подлинного – начала XX века – в самих номерах осталось немного. Сохранился один мраморный камин, лепной декор потолков, оригинальные витражи в бывшей библиотеке и у парадной лестницы, фигуры атлантов в вестибюле главного входа. Все это специалисты включили в предмет охраны. А значит, любые ремонтные или реставрационные работы будут проводиться с учетом этого статуса.

Текст: "Вести-Москва"

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