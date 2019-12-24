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24 декабря 201914:24

Памятник Чайковскому: в финал конкурса вышли пять проектов

ГТРК "Санкт-Петербург"

Памятник Петру Ильичу Чайковскому: в финал конкурса вышли пять проектов. Такое решение сегодня приняло независимое жюри во главе с худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым и вице-губернаторами Петербурга Владимиром Кирилловым и Николаем Линченко. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Архитектурный конкурс был открытым, в нем приняли участие скульпторы из разных стран. Всего экспертам пришлось оценить сто работ. Эскизы были представлены самые разные: традиционно помпезные и очень современные, выполненные в абстрактном, эпатажном стиле. Кстати, они попали в категорию "Любительские предложения". Пока наибольшей популярностью пользуется оригинальная работа, созданная с необычным — исчезающим эффектом.

Следующий год для Чайковского — юбилейный, в мае исполнится 180 лет со дня рождения великого композитора. Организаторы планируют принять окончательное решение по выбору эскиза памятника в апреле. После этого изваяние установят перед концертным залом Мариинки — на площади. Скорее всего, ей дадут имя всемирно известного гения.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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